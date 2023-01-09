В годовщину штурма Капитолия американцы стараются не вспоминать о «печальном дне» для демократии в США

С момента штурма сторонниками экс-президента США Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне прошло два года, но никаких официальных памятных мероприятий на этот день не назначено, пишет Das Erste. Американцы предпочитают не вспоминать о «печальном дне», но в их коллективном сознании он продолжает играть важную роль, напоминая о раздробленности общества и политических элит в США, рассказывает немецкий телеканал.



AP

В США есть всего несколько мест, наполненных таким же историческим пафосом, как Капитолий в Вашингтоне, пишет Das Erste. Во время выставок, съёмок и экскурсий в этом месте постоянно подчёркивается, что парламент — это сердце американской демократии. Но о том, что два года назад толпа людей его штурмовала, предпочитают не вспоминать.

По имеющейся информации, экскурсоводам дали специальные инструкции, чтобы они не упоминали об этих событиях. Многие посетители также не хотят их обсуждать. Это «печальный день» для демократии в США, убеждены они. «Я думаю, люди просто не хотят вспоминать о том дне, хотя он и очень важен для нашей истории и мы должны извлечь из него урок, — считает одна из посетительниц. — Но Капитолий не хочет показывать, как американцы вломились в здание собственного парламента. Вместо этого там транслируют позитивный образ истории этого здания».

Так что крупных официальных памятных мероприятий в годовщину штурма не предвидится, отмечает немецкий телеканал. Политический анализ произошедшего уже закончен. Незадолго до Рождества комитет по расследованию произошедшего опубликовал свой итоговый отчёт и порекомендовал привлечь к ответственности экс-президента Дональда Трампа за подстрекание к насильственным действиям. Будет ли дан ход делу, теперь зависит от министра юстиции.

И всё же, несмотря на отсутствие официальных мероприятий, в коллективном сознании американцев 6 января 2021 года продолжает играть важную роль. Многие видят в нём признак раздробленности общества и политических элит в США, напоминание о том, что нужно сотрудничать, чтобы заделать эти трещины. Для американского пенсионера Стивена из штата Колорадо штурм стал важнейшим событием. На его годовщину он специально прилетел на самолёте в Вашингтон, чтобы устроить одиночный молчаливый пикет на том месте, где два года назад буйствовала толпа.

В своих руках он держит транспарант с портретом Трампа и словами: «Опасный, токсичный». Но, по его словам, бывший глава государства — не единственная угроза: «У меня вызывают большое беспокойство разговоры на крайне правых телевизионных каналах. Там под очень тонким поверхностным слоем нормальности копится большая злоба». По его мнению, некоторые из республиканцев такие же «сумасшедшие», как Трамп: «Они прислужники хаоса».