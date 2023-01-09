«Равных нет» – Польша выбивается в лидеры европейского туризма

Теперь не только Краков выступает магнитом для иностранных туристов. Благодаря своей трагической истории, культурному наследию и разнообразной природе Польша становится самой уникальной страной в ЕС. Занятно то, что соседская Литва всё доброжелательней относится к Польше, видя в ней не только туристическое направление, но прежде всего ключевого партнёра по национальной безопасности, пишет Wirtualna Polska.



АР

«Станет ли 2023 год годом Польши? Много указывает на это, ведь наша страна была награждена среди прочего CNN, но также бельгийцы в восторге от неё. В свою очередь, последний опрос показывает, что из зарубежных стран литовцы наиболее положительно оценивают именно Польшу», — пишет Wirtualna Polska.

В начале года тема Польши и её достопримечательностей появилась на страницах бельгийской газеты Le Soir. Она подчеркнула, что прославленная прежде всего своим городом Краковом Польша скрывает в себе много неизведанного богатства. «В ЕС есть место, не имеющее себе равных на континенте», — пишет про Польшу корреспондент издания Патрис Сенекаль. Среди прочего он подчёркивает значение восточного региона Польши Подлясья, в частности Беловежской пущи. Он уверен, этот регион очень малоизвестен в Европе, хотя достопримечательностей и пейзажей таи немерено. «Людвик Заменгоф, создатель эсперанто, универсального языка, созданного в конце XIX века, тоже родился на Подлясье», — отмечает он.

Журналист указывает также на исторический аспект. Вторая мировая война и следующие из неё события напрямую отразились на судьбе Польши. «История — это неотъемлемая часть ДНК Польши», — подчёркивает он. Корреспондент, который проживает в Варшаве, также неравнодушен к столичным общепитам — «молочным барам». По его словам, еды там обычно много и их посещают все социальные группы: богатые, бедные, молодые люди, пенсионеры, чиновники и другие.

Wirtualna Polska также рассказывает, что, согласно результатам опроса Baltijos Tyrimai, среди зарубежных стран именно литовцы наиболее положительно оценивают именно Польшу. Отметка достигает 90%, что нельзя сказать про Россию, которую на настоящий момент литовцы недолюбливают больше всех. Другой опрос, проведённый по заказу литовской общественной телерадиовещательной компании LRT, показывает, что 24% респондентов очень положительно оценивают Польшу, а 66% — скорее благоприятно. Это самый высокий показатель. На втором месте в рейтинге оказалась Германия, которую положительно оценивают 82% литовцев. Украину и Великобританию — 81%.

Политолог Литовской военной академии Юстинас Юозайтис считает, что такой дружелюбный настрой к Польше обусловлен тем, что литовцы воспринимают её как ключевого партнёра по национальной безопасности. Более того, такие результаты напрямую связаны с политикой Польши в отношении РФ и поддержкой Украины во время конфликта.