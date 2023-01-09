ДНР вновь откроет одно из важнейших месторождений каолина

Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил в понедельник, что в Донецкой народной республике возобновляется работа одного из крупнейших в РФ месторождений каолина, также в дальнейшем планируется экспорт сырья.

В настоящее время возобновляется работа на одном из крупных месторождений каолина. “Мы имеем в виду Белую Балку в Волновахском районе. Ремонтно-восстановительные работы завершены, чтобы возобновить производство”, – заявил Хоценко в Telegram.

Он отметил, что производственные возможности предприятия позволяют добывать и отгружать до пяти тысяч тонн обогащенного каолина ежемесячно. Эксперты подсчитали, что в этом регионе будет производиться около 300 000 тонн в год. Компания также планирует возобновить экспорт каолина в другие страны.

Премьер-министр заявил, что это позволит им увеличить поступления на внутренний рынок и расширить портфель контрактов, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей. Это также создаст рабочие места.

Каолин является важным сырьем, которое используют для производства фарфора, фаянса, цемента и в других отраслях промышленности, таких как бумажная, химическая и стекольная. В ДНР также имеются огромные залежи белой глины.