Карманы старых джинсов – в дело: мастерим миниатюрные сумочки с аппликацией (инструкция и фото)

Если у вас есть старые джисы, которые вы больше не собираетесь носить, не спешите их выбрасывать. Из задних карманов вы сможете смастерить миниатюрные сумочки с аппликацией. Джинсовая поделка станет приятным подарком для друзей. Любители рукоделия оценят такую креативную идею.

Что понадобится

Для изготовления джинсовой сумочки вам нужно взять:

два задних кармана от джинсов; небольшой квадратный кусок хлопчатобумажной ткани; клей по ткани; формочку для печенья в виде сердечка; ножницы; ручку; иглу; нить для вышивки.

Как сделать

Из старых джинсов аккуратно вырежьте два задних кармана, стараясь не повредить швы.

Теперь вам нужно взять один карман и вывернуть его наизнанку. К центру кармана приложите формочку в виде сердечка и обведите ее ручкой. Размер формочки выбирайте на свое усмотрение, главное, чтобы она соответствовала размеру кармана.

Так как джинсовой ткани свойственно быстро изнашиваться, контур сердечка обведите клеем для ткани. Дайте клею просохнуть примерно двадцать минут. Когда клей высохнет, нарисованное сердечко вырежьте маленькими ножничками.

Приложите вырезанное джинсовое сердечко к лоскуту хлопчатобумажной ткани, наметьте ручкой контур на пару сантиметров больше шаблона. Нарисованное на хлопке сердце тоже вырежьте.

Карман выверните обратно, хлопчатобумажное сердечко вставьте внутрь, прикрепите швейными булавками.

Теперь аппликацию в виде сердечка пришейте а карману, используя декоративный обметочный шов. Когда закончите пришивать, снова выверните карман и обрежьте лишние края с аппликации.

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Готовую сумочку выверните обратно. Теперь вам осталось только пришить ремешок. Его вы можете сделать из кожи или джинсовой ткани. Кожаный ремешок лучше прикрепить заклепкой.

Джинсовый можете пришить вручную.

Из такой поделки получится удобный органайзер.