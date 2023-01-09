 

Песков: Желающие воевать в Украине срочники могут подписать контракт

09.01.2023, 19:38, Новости дня
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Любой военнослужащий срочной службы может подписать контракт, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», – ответил он на соответсвующий вопрос ТАСС.

В одном из последних выпусков «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий отметил, что в боевых действиях всегда участвовали именно молодые люди. Соловьев заявил, что многие из срочников хотели бы поучаствовать в СВО, поэтому он предложил упростить заключение контракта для срочников.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поступившие на срочную военную службу мужчины в рамках призывных кампаний в зону специальной военной операции направляться не будут.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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