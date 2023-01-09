 

Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал ниже 70 рублей

09.01.2023, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 69,99 рубля, евро опустился до 74,44 рубля, юань – до 10,22 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным с расчетами «завтра» на 19.00 мск курс доллара за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро – на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня – 22 копейки, до 10,22 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосбиржу.

Ранее утром в понедельник рубль укрепился к доллару и евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03.21 / Рябошапка о потенциальной выдаче Коломойского США: Украина может один раз увидеть в нем гражданина Израиля и выдать гражданина Израиля

10.04.21 / Американцы создают доступный коммерческий термоядерный реактор

04.02.21 / Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя погибшими – СМИ

28.05.21 / В МИД Украины сообщили о смерти бывшего главы Службы внешней разведки Гвоздя в Египте

19.12.21 / Песков: ВОЗ признает «Спутник» через несколько месяцев

15.02.21 / В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ

15.09.21 / Эксперт оценил законопроект о доступе к частным газопроводам

25.08.20 / Правозащитники и СМИ сообщили об отправке боевиков из ОРДЛО в Беларусь

08.06.21 / В Дрездене открыт «завод будущего»

27.04.21 / Украина прошла пик смертности от коронавируса – Академия наук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика