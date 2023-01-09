Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал ниже 70 рублей

Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 69,99 рубля, евро опустился до 74,44 рубля, юань – до 10,22 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным с расчетами «завтра» на 19.00 мск курс доллара за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро – на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня – 22 копейки, до 10,22 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосбиржу.

Ранее утром в понедельник рубль укрепился к доллару и евро.

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