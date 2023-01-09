Лукойл достиг договоренности с группой G.O.I. Energy о продаже НПЗ Isab в Италии

Компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.

Для завершения сделки необходимо получение согласований со стороны регуляторов, а также итальянского правительства, передает РИА «Новости».

Isab – владелец крупного нефтехимического комплекса в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

До этого работа НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло была под угрозой из-за антироссийских санкций Евросоюза. Завод «Лукойла» на Сицилии сейчас перерабатывает российскую нефть Urals.

В ноябре прошлого года несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.

—