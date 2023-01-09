 

Медведев рассказал, как Обама в 2009 году «потух» от всего лишь одного стакана водки

09.01.2023, 19:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял поведение 44-го президента США Барака Обамы во время встречи в Москве в 2009 году. Историей этой встречи политик поделился в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, Обама катастрофически бездарен не только в политике, но и в нормальном мужском общении.

«Встречались с Обамкой в 2009 году, когда мы были президентами. На конференции выступили, подписали всякие бумажки, и уже тогда он мне не понравился: был каким-то неискренним, неуверенно читал текст с листка, про какую-то экономику затирал. После официальной встречи и брифинга мы решили укрепить отношения, – рассказывает зампред Совбеза. – Не успели мы толком начать, как он уже весь щурящийся отнекивается, отталкивает стакан. И о чём с Обамой говорить? Как нам с американцами после этого развивать отношения?»

Медведев добавил, что хотя в те времена имелись тенденции к сотрудничеству с Западом, факт слабости американского президента в борьбе со спиртными напитками заставил задуматься о грядущих проблемах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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