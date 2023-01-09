Скандалы: Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов высоко оценил работу ЧВК «Вагнер» по штурму Соледара

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли добиться хорошего результата на особо значимых участках фронта в Соледаре

Тем самым они нарушили важные для логистики Вооруженных сил Украины пути. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, «вагнеровцы» активно продвигаются на Соледарском направлении.

«Сегодня мы можем констатировать факт, что Соледар очень хорошо объят подразделениями непосредственно ЧВК «Вагнер», которые действительно очень хорошо продвигаются. Опять же, говорю это словами благодарности, потому что действительно очень хороший результат там есть», — заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

Апты Алаудинов добавил, что украинские подразделения не спешат покидать населенный пункт, за который ведутся ожесточенные бои. По крайне мере, командование ВСУ не даем солдатам разбежаться.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг слухи о планах ВСУ оставить Соледар. По его словам, это все выдумки журналистов, которым не стоит верить.

Кирилл Куликов