Легко отделался: В Подмосковье мужчина выжил после падения с 12 этажа

В подмосковном Щелково произошел занимательный случай. Утром 8 января жители многоэтажного дома проснулись от стука в дверь. На пороге стоял окровавленный мужчина, который попросил вызвать скорую. По его словам, он только что упал с 12 этажа. Об этом пишет “Царьград”.

Приехавшие на место ЧП медики диагностировали у пострадавшего перелом ребер и травму грудной клетки. Как сообщает VSE42.RU, упавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Предположительно, мужчина выпал в приступе белой горячки.