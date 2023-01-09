 

Легко отделался: В Подмосковье мужчина выжил после падения с 12 этажа

09.01.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В подмосковном Щелково произошел занимательный случай. Утром 8 января жители многоэтажного дома проснулись от стука в дверь. На пороге стоял окровавленный мужчина, который попросил вызвать скорую. По его словам, он только что упал с 12 этажа. Об этом пишет “Царьград”.

Приехавшие на место ЧП медики диагностировали у пострадавшего перелом ребер и травму грудной клетки. Как сообщает VSE42.RU, упавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Предположительно, мужчина выпал в приступе белой горячки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.22 / Горбачев

04.11.22 / Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко

07.10.22 / Ученые приблизились к пониманию загадочного явления дежавю

20.12.21 / В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для правоохранителей за пытки

21.10.22 / Суд снял обвинения в домогательствах с американского актёра Кевина Спейси

09.08.21 / Зоозащитника, написавшего книгу “Дикие, но безопасные”, загрызла стая бродячих собак в Петербурге

04.07.22 / Обозреватель The Times – такого разделения в США не было со времён Гражданской войны

07.11.22 / Мнение: Миф о бессмертии

13.12.22 / Скандалы: Раз пошли на вело

07.07.20 / Меньше да лучше: Крисси Тейген отдыхает в Мексике после удаления грудных имплантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика