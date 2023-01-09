 

Сиенна Миллер, Брук Шилдс, Дэниел Крейг и другие среди гостей церемонии National Board of Review Awards

09.01.2023, 18:50, Разное
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В минувшее воскресенье в манхэттенском концертном зале Cipriani 42nd Street состоялась церемония вручения премии National Board of Review Awards. Награда ежегодно присуждается фаворитам в области американского и европейского кино. На ковровой дорожке мероприятия появились Стивен Спилберг, Сиенна Миллер, Брук Шилдс, Дэниел Крейг, Жанель Монэ, Колин Фаррелл и многие другие. 

Стивен Спилберг в этот вечер удостоился награды в номинации “Лучший режиссер” за фильм “Фабельманы”, Колин Фаррелл забрал домой приз за лучшую мужскую роль в фильме “Банши Инишерина”, а Жанель Монэ стала лучшей актрисой второго плана, сыграв в сатирической ленте “Достать ножи: Стеклянная луковица”. Кстати, на мероприятии она позировала фотографам вместе с партнером по фильму Дэниелом Крейгом, который и вручил ей награду. 

Дэниел Крейг, Жанель МонэБрук ШилдсКолин ФарреллСиенна МиллерСтивен Спилберг


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