“Я тоже совершала ошибки”: Кейт Хадсон и Дрю Бэрримор обсудили бывших и воспитание детей

Актриса Кейт Хадсон, сыгравшая в недавнем громком сиквеле “Достать ножи”, стала приглашенной героиней авторского ток-шоу Дрю Бэрримор “The Drew Barrymore Show”. Давние подруги и успешные женщины, воспитывающие по несколько детей, обсудили отношения с бывшими партнерами на фоне совместной опеки.

У Дрю две дочери — 10-летняя Олив и 8-летняя Фрэнки. Девочек Бэрримор родила от арт-консультанта Уилла Копельмана. А Кейт, в свою очередь, воспитывает 18-летнего Райдера от экс-супруга Криса Робинсона, 11-летнего Бингхэма от Мэтта Беллами и 4-летнюю дочь Рани Роуз с нынешним женихом Дэнни Фудзикавой. Хадсон отметила, что крайне важно сохранить с отцом детей хорошие отношения.

Я думаю, что любовь меняет форму. Ты не можешь просто перестать любить кого-то. Даже в самом худшем из возможных сценариев. Даже в отношениях, которые могут пойти совсем не так. Я верю, что всегда есть способ вернуться к поиску момента, где вы можете проявить сострадание и все еще чувствовать эту любовь, просто по-другому.

Кроме того, я тоже совершала ошибки в прошлом, – сказала Дрю.

Дрю и Кейт пришли в выводу о том, как важно не накапливать негатив и уметь отпускать прошлое. Актрисы считают, что нужно “защищать своих бывших”, чтобы двигаться дальше.

Ранее Дрю Бэрримор прошла через тяжелое расставание с Уиллом Копельманом. Семейная идиллия закончилась спустя четыре года после свадьбы. Бывшие возлюбленные публично объявили о разрыве, но не стали вдаваться в подробности.