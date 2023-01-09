 

Yle – около половины жителей Финляндии выступает против размещения базы НАТО в стране

09.01.2023, 18:40, Разное
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Согласно результату опроса телеканала MTV, всего 39% населения Финляндии поддерживает идею размещения базы НАТО на территории страны, передаёт Yle. При этом 49% финнов выступают за активное участие Финляндии в международной деятельности Североатлантического альянса.


АР

Почти половина жителей Финляндии выступает против создания постоянной базы НАТО у себя в стране, пишет Yle со ссылкой на опрос финского телеканала MTV.

48% респондентов выступили против создания на территории страны военной базы и размещения постоянного военного контингента НАТО после присоединения Финляндии к блоку. В поддержку создания постоянной базы НАТО высказались 39% опрошенных.

Исследование также показало, что почти половина респондентов, 49%, считают, что Финляндия должна более активно участвовать в международных военных операциях НАТО, а также в деятельности по защите Финляндии. 42% высказались за то, чтобы Финляндия участвовала только в тех случаях, когда это непосредственно связано с обороной страны.

Недавний опрос, проведённый по заказу компании Maaseudun Tulevaisuus, показал, что лишь 40% финских респондентов выступают за то или иное вмешательство НАТО в дела Украины.

Как напоминает Yle, членство Финляндии в НАТО всё ещё зависит от его ратификации Турцией и Венгрией. Турция оказывает всё большее давление на Швецию, требуя от неё выполнения всех турецких требований для вступления в Североатлантический альянс. Однако Стокгольм уже заявил, что не может удовлетворить некоторые требования Анкары.

При этом в воскресенье министр иностранных дел Пекка Хаависто указал на важность того, чтобы Финляндия и Швеция присоединились к военному альянсу примерно в одно и то же время.


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