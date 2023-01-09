SVT – Швеция окончательно отказывается от политики нейтралитета

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил об интегрировании систем шведских ПВО с противоракетной обороной НАТО, пишет телеканал SVT. Помимо этого, ВВС королевства будут проводить патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Заявка на вступление Швеции в НАТО ещё не была одобрена Турцией, однако правительство североевропейской страны ставит точку в 200-летней политике неприсоединения скандинавского государства к военным блокам.



AP

Несмотря на то что Турция ещё не одобрила заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО, шведское правительство предпринимает первые конкретные шаги по подготовке к вступлению королевства в Североатлантический альянс. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что обе северные страны уже могут рассчитывать на помощь в случае потенциальных угроз или нападения, пишет SVT.

Как пишет автор статьи, на ежегодной конференции «Народ и оборона» тема украинского конфликта и его последствий для Швеции были основными, поскольку он создал «самую серьёзную политическую ситуацию в Европе со времён Второй мировой войны» и коренным образом повлиял на внешнеполитический курс и политику безопасности скандинавского государства. Многое говорилось о заявках Швеции и Финляндии на членство в НАТО, которые Турция не ратифицирует, хотя и премьер-министр Ульф Кристерссон, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считают, что две страны выполняют предъявленные им требования.

Тем не менее Кристерссон не готов предпринимать очередные шаги навстречу Турции. По мнению премьер-министра, Турция хочет того, что Швеция «не может и не хочет» делать. Таким образом, согласие Турции может быть получено не раньше выборов, которые пройдут весной или летом. На этом фоне в Швеции полным ходом готовятся к вступлению в НАТО, что ознаменует собой конец 200-летней политики неприсоединения к военным блокам. Отныне, в случае возможного нападения, Швеция сможет не только рассчитывать на поддержку, но и будет связана обязательством помогать другим странам, что неминуемо означает смену парадигмы во внешнеполитическом курсе и политике безопасности страны, пишет телеканал SVT.

В ходе конференции премьер-министр Ульф Кристерссон подчеркнул, что интегрирование шведских систем ПВО и участие ВВС страны в воздушном патрулировании стран Балтийского региона, а также готовность наземных боевых подразделений защищать страны Прибалтики в случае нападения станут основным вкладом королевства в НАТО, пишет SVT.

В то же время стоит отметить, что, несмотря на смену власти в Швеции, среди большинства политических партий сохраняется единство по вопросу вступления страны в военный блок. Как отмечается, для североевропейского государства важно наличие широкого национального консенсуса по такому центральному вопросу, как членство в НАТО. Однако есть и другие аспекты оборонной политики Швеции, по которым в будущем, скорее всего, возникнут внутренние споры. Партии согласны увеличить финансирование оборонного бюджета до 2% ВВП, но не могут определиться, когда именно это решение будет принято, резюмирует SVT.