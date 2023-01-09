Жена Стаса Михайлова Инна скоро станет бабушкой

Жена Стаса Михайлова Инна пояснила своим многочисленным поклонникам радостную новость. Знаменитость рассказала, что готовится стать бабушкой.

Пополнение ожидается в семье сына Инны Михайловой Андрея. Супруга звездного исполнителя пояснила об этом в соцсетях. По словам селебрити, у сына родится девочка. Произошедшее знаменитость назвала «рождественским чудом». При этом раскрывать дату рождения внучки жена Стаса Михайлова не стала.

Поклонники поздравляют готовящуюся стать бабушкой селебрити с грядущим событием. Также интернет-пользователи желают счастья и всех земных благ будущим родителям.

Отметим, сын Андрей появился на свет в браке супруги Стаса Михайлова с Андреем Канчельскисом. Молодой человек летом 2021 года сочетался браком с гречанкой Кэти Гавелас. Свадебное торжество прошло в Греции. В настоящее время супруги проживают в Лондоне.