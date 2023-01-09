 

Компания Chery начала продажи в РФ нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

09.01.2023, 18:25, Разное
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В РФ местные дилеры предлагают в продаже новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Покупателям предложены комплектации Prestige и Ultimate. Приобрести улучшенную модель можно по цене от 2,4 млн рублей. Данная стоимость позиционируется в качестве специального предложения. Для представленных дорогих комплектаций предусмотрены хромированные вставки на оптике и решетке радиатора.

Что касается интерьера салона, китайский кроссовер оснащен цифровой приборной панелью и мультимедийной системой. Уровень производительности был объявлен в рамках официальной презентации. Достоинством паркетника указали улучшенные системы безопасности.


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