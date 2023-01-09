Глава АдГ заявил о необходимости сотрудничества с Россией в интересах Германии

Восстановление отношений с Москвой было бы в интересах Берлина, тогда как поставки оружия Киеву толкают ФРГ в направлении войны, сообщил глава правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

По его словам, правительство толкает Германию к конфликту с Россией, однако ФРГ не должна участвовать в украинском кризисе. Хрупалла указал на отсутствие таких обязательств в рамках ЕС или НАТО, которые бы вынуждали Германию встать на чью-либо сторону, передает ТАСС.

«Он подчеркнул, что поставки оружия на Украину не отвечают интересам Германии. При этом в интересах граждан было бы сотрудничество и восстановление экономических отношений с Москвой.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику, заявил, что организация хотела бы видеть завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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