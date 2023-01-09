Молдавия заявила о готовности получить из Германии бронетранспортеры «Пиранья»

Армия Молдавии на этой неделе получит из Германии первую партию бронетранспортеров «Пиранья», сообщили в пресс-службе Министерства обороны Молдавии.

Отмечается, что техника будет получена для модернизации национальной армии на основании соглашения, заключенного с немецкой стороной в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В нем уточняется, что первые машины прибудут в страну уже 10 января.

По данным оборонного ведомства, молдавская армия уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи и беспилотников.

Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает экономический кризис, критикует оппозиция. Обеспокоенность милитаризацией Молдавии выразили и власти непризнанного Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Кишинев получил от Вашингтона 30 млн долларов, эти средства планируется потратить на поддержание бюджета во время энергетического кризиса.

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