 

Молдавия заявила о готовности получить из Германии бронетранспортеры «Пиранья»

09.01.2023, 18:15, Новости дня
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Армия Молдавии на этой неделе получит из Германии первую партию бронетранспортеров «Пиранья», сообщили в пресс-службе Министерства обороны Молдавии.

Отмечается, что техника будет получена для модернизации национальной армии на основании соглашения, заключенного с немецкой стороной в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В нем уточняется, что первые машины прибудут в страну уже 10 января.

По данным оборонного ведомства, молдавская армия уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи и беспилотников.

Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает экономический кризис, критикует оппозиция. Обеспокоенность милитаризацией Молдавии выразили и власти непризнанного Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Кишинев получил от Вашингтона 30 млн долларов, эти средства планируется потратить на поддержание бюджета во время энергетического кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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