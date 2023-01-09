Молдавия заявила о готовности получить из Германии бронетранспортеры «Пиранья»
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Армия Молдавии на этой неделе получит из Германии первую партию бронетранспортеров «Пиранья», сообщили в пресс-службе Министерства обороны Молдавии.
Отмечается, что техника будет получена для модернизации национальной армии на основании соглашения, заключенного с немецкой стороной в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В нем уточняется, что первые машины прибудут в страну уже 10 января.
По данным оборонного ведомства, молдавская армия уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи и беспилотников.
Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает экономический кризис, критикует оппозиция. Обеспокоенность милитаризацией Молдавии выразили и власти непризнанного Приднестровья.
Ранее сообщалось, что Кишинев получил от Вашингтона 30 млн долларов, эти средства планируется потратить на поддержание бюджета во время энергетического кризиса.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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