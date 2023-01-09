Мнение: «По особым правилам военного времени…»

Олег Морозов, председатель комитета Госдумы по контролю и один из главных идеологов партии «Единая Россия» предложил отказаться от «игры по правилам». Вплоть до игнорирования Конституции России. Мол, если нельзя лишать гражданства России, то надо хотя бы запретить въезжать в Россию мразям, которые уехали из страны, и которым «точно не место в России и в её правовом поле!».

Морозову ответил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательств Андрей Клишас, написав, что «политикам, предлагающим игнорировать положения Конституции России, следует уйти из органов власти».

Морозов «включил заднюю». И ответил Клишасу: «Я не предлагал и не предлагаю игнорировать Конституцию России. Не предлагал, например, "лишать гражданства". Но допускаю, что может быть предложена вполне конституционная процедура временного, по решению суда запрета на въезд в страну. Речь идёт о гражданах России , которые открыто работают на врага, подрывают конституционный строй нашего государства. Мы заключённых, осуждённых судом, лишаем определеннах конституционных прав? Подобные ограничения могут быть применены в отношении граждан, занимающихся антиконституционной деятельностью, находясь за пределами страны».

Но тут Морозова поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, написавший в своем телеграмм-канале об «особых правилах военного времени».

Дословно: «… тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».



Отсюда

Не понял, на что намекает Дмитрий Анатольевич? Какие «специальные правила» вспомнил? О каких «незаметных людях» подумал? О Рамоне Меркадере?

И еще. Если Медведев написал про «особые правила военного времени», означает ли это, что время сейчас уже не спецоперационное, уже военное?

Фотография Дмитирия Медведева отсюда

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