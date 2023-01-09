 

Мнение: «По особым правилам военного времени…»

09.01.2023, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Олег Морозов, председатель комитета Госдумы по контролю и один из главных идеологов партии «Единая Россия» предложил отказаться от «игры по правилам». Вплоть до игнорирования Конституции России. Мол, если нельзя лишать гражданства России, то надо хотя бы запретить въезжать в Россию мразям, которые уехали из страны, и которым «точно не место в России и в её правовом поле!».

Морозову ответил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательств Андрей Клишас, написав, что «политикам, предлагающим игнорировать положения Конституции России, следует уйти из органов власти».

Морозов «включил заднюю». И ответил Клишасу: «Я не предлагал и не предлагаю игнорировать Конституцию России. Не предлагал, например, "лишать гражданства". Но допускаю, что может быть предложена вполне конституционная процедура временного, по решению суда запрета на въезд в страну. Речь идёт о гражданах России , которые открыто работают на врага, подрывают конституционный строй нашего государства. Мы заключённых, осуждённых судом, лишаем определеннах конституционных прав? Подобные ограничения могут быть применены в отношении граждан, занимающихся антиконституционной деятельностью, находясь за пределами страны».

Но тут Морозова поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, написавший в своем телеграмм-канале об «особых правилах военного времени».
Дословно: «… тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».


Отсюда

Не понял, на что намекает Дмитрий Анатольевич? Какие «специальные правила» вспомнил? О каких «незаметных людях» подумал? О Рамоне Меркадере?

И еще. Если Медведев написал про  «особые правила военного времени», означает ли это, что время сейчас уже не спецоперационное, уже военное?

Фотография Дмитирия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.22 / Несколько вдохновляющих идей свадебных причесок

16.08.22 / Эксперты предрекают ЕС рецессию с ещё большей уверенностью

22.11.22 / Автоконцерн JAC начал продажи кроссовера Sihao X8 Plus

18.07.20 / Индейцы о “застройщике” Аляски: «Русский купец Александр Баранов — расист и насильник»

30.12.21 / В России зарегистрировали препарат от COVID-19 на основе плазмы переболевших

05.08.21 / Настасья Самбурская, Элджей, Варвара Шмыкова и другие на премьере “Отряда самоубийц”

15.01.21 / Проклятие Шивы

01.11.20 / В Польше археологи нашли древний фаллоимитатор

29.11.21 / Как полтергейст в Шотландии схватил собаку

17.04.22 / Cпоры между Техасом и Белым домом по поводу миграционной политики Байдена привели к пустым полкам в магазинах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика