 

Дела совсем плохи: после новости о госпитализации Михалкова подтвердилось страшное

09.01.2023, 17:25, Разное
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О том, что Никита Михалков попал в реанимацию, стало известно на днях. Информация о диагнозе была противоречивой. Некоторые источники сообщали, что у 77-летнего режиссера грипп. Вместе с тем появились данные о том, что мэтр заразился коронавирусом.

В итоге подтвердилось страшное. По итогам ПЦР-теста, у Никиты Сергеевича ковид. “МК” проинформировал россиян о том, что Михалков сейчас находится в Городской клинической больнице №52, где лечат преимущественно заразившихся коронавирусом. Также журналисты узнали о пониженном уровне кислорода в крови режиссера. Сатурация – 94 при норме 97, уточняет “Общественная служба новостей”.

Сейчас в Сети пишут, что дела совсем плохи, и Никита Сергеевич проведет в больнице немало времени. На эти мысли людей наталкивает тот факт, что в 52-й ГКБ лежала певица
МакSим, когда тяжело болела ковидом. Тогда, напомним, звезда находилась в коме и пошла на поправку лишь спустя месяц.

Остается лишь пожелать Никите Михалкову скорейшего выздоровления, а его родным и близким – сил и веры в лучшее. Что еще известно о госпитализации знаменитого режиссера, ранее писали “Дни.ру”.


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