 

Натянул и отрезал: перекроенное лицо Киркорова вызвало оторопь

09.01.2023, 17:25, Разное
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В прошлом месяце 55-летний Филипп Киркоров признался, что решился на пластическую операцию, но не стал уточнять подробности. Уже тогда поклонники заметили небольшие изменения во внешности артиста. А спустя несколько недель исполнитель хита “Зайка моя” шокировал фанатов: он явил, можно сказать, нового себя.

После новогодних праздников Киркоров снял видео, в котором шагает в компании двух барышень. Невооруженным глазом видно, что певец стал стройнее и моложе. Оторопевшие от вида артиста интернет-пользователи выразили уверенность в том, что он что-то натянул и отрезал.

Наверняка, знаменитость однажды раскроет подробности операции, а пока не комментирует преображение. Перекроенное хирургом лицо Киркорова и его стройность привлекли внимание его давней подруги, журналистки Алены Жигаловой. В своем телеграм-канале она поздравила Тимура Хайдарова с отличным результатом.

Кстати, как сообщает RT, Филипп Киркоров угодил в украинский санкционный список. Артист не стал молчать и обратился к некогда закадычному другу, а ныне – президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет “Царьград”. “Радио 1” уточняет: певец назвал бывшего комика “зайкой”, вспомнив, как тот снимался в клипе “Зайка моя”.


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