Программист-алхимик пострадал от взрыва видеокарты, пытаясь отыскать философский камень

В Мариинскую больницу Санкт-Петербурга в ночь на 8 января был доставлен 49-летний мужчина с ожогами лица и роговицы глаза, которые он получил после взрыва видеокарты своего компьютера.

Пациент рассказал врачам, что уже несколько лет пытается найти философский камень и считает себя «программистом-алхимиком».

– Мужчина был крайне возбуждён и просил ничего не трогать в его квартире. Он пытался объяснить, что он разгадал самый страшный секрет мира и скоро сумеет получить философский камень, – рассказал журналистам один из сотрудников приёмного покоя больницы.

Пациенту оперативно обработали все ожоги, после чего «алхимик» подписал отказ от госпитализации и отправился домой для продолжения опытов.

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