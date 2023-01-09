 

Я спросил у брата! – Личное мнение

09.01.2023, 17:30, Разное
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За день до выхода мемуаров, запасной наследник Гарри дал сразу два интервью.

Нет, ничего нового не рассказал — дежурно отплакался, что мать Диана — хорошая, мачеха Камилла — злая, а вот с бабушкой королевой не дали распрощаться навек.


Фото: Соцсети

И рассказал, как всё было. И вот тут есть повод для размышлений.

Когда стало известно, что бабуля совсем плоха, запасной наследник позвонил главному:

«Я спросил у брата: “Что ты планируешь делать?”. А через пару часов все члены семьи, которые живут в районе Виндзора и Аскота, вместе сели в самолет, в котором было 12, 14 или 16 мест. Меня они не позвали».

Забываем сейчас о Гарри и Уильяме и примеряем ситуацию на себя.

Вот у вас есть брат. У вас есть бабушка. Вы её любите, а она вот-вот умрёт — такие есть подозрения.

Вы звоните брату, спрашиваете: чо делать будем-то? Брат съезжает с темы, ничего толком не говорит, а уже через два часа оказывается в самолёте и улетает прощаться с вашей бабушкой без вас.

При этом, в самолёте полно места. Вы бы туда точно влезли.

В итоге вы не успеваете застать бабулю в живых. В итоге — в том смысле, что в итоге действий брата.

Это нормально вообще?

К чему это я? Да к тому, что многие сейчас обвиняют Меган Маркл и Гарри в том, что они нехорошо ведут себя по отношению к королевской семье. В частности, к старшему брату.

Отлично, это сильное обвинение. Но вопрос в том, а как Гарри должен себя вести после такого?

Вот лично вы, окажись в такой ситуации, разве не обиделись бы на брата?

Источник: Лена Миро


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