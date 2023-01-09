 

Режиссер сиквела “Достать ножи” отрицает, что прототипом героя Эдварда Нортона стал Илон Маск

09.01.2023, 17:25, Разное
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Режиссер фильма “Достать ножи: Стеклянная луковица” Райан Джонсон ответил на предположения зрителей о том, что прототипом персонажа Эдварда Нортона выступил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. В диалоге с изданием Variety постановщик картины подчеркнул, что планов сделать пародию на знаменитого миллиардера у него не было. 

Очевидно, этот фильм — результат того, что я просто жил в этом мире последние шесть лет. И я просто хотел ответить на происходящее, и довольно усердно работал над тем, чтобы превратить это в развлечение. По большей части в основе картины лежит сатира, – сказал Джонсон.

Художественные намерения режиссера были отнюдь не так конкретны, как могло показаться. Джонсон не хотел высмеивать технологического магната. Гораздо интереснее для него было показать “странную американскую особенность — ошибочно воспринимать богатство за мудрость или компетентность”.

С одной стороны, мы хотим бросаться в таких миллиардеров камнями. А с другой, как мне кажется, у всех нас есть некая фантазия, в которой мы надеемся, что они окажутся добрым Вилли Вонкой. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким-то чуваком из Техаса.

“Достать ножи: Стеклянная луковица” — это новый фильм про детектива Бенуа Блана. В нем Эдвард Нортон играет миллиардера Майлза Брона. Ранее зрители провели параллели между Маском и Броном. Более того, учитывая, что фильм создавался до 2022 года, в соцсетях постановщика Джонсона уже окрестили “современным Нострадамусом”.


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