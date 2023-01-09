 

Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли поделилась редкими семейными фото в день рождения младшей дочери

09.01.2023, 17:25, Разное
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39-летняя турецко-немецкая актриса Марьем Узерли нечасто публикует в своем блоге снимки детей, однако иногда все же делает исключения по особенным поводам. Накануне младшей дочери звезды сериала “Великолепный век” исполнилось 2 года. Актриса опубликовала трогательные снимки с уютного семейного торжества в своих социальных сетях. На свежих фото можно увидеть не только малышку Лили Кои, но и старшую дочку актрисы Лару, которой в феврале исполнится 9, а также бабушку и дедушку — родителей Марьем.

Напомним, что второго ребенка Узерли, сыгравшая в “Великолепном веке” роль Хюррем Султан, родила в 2021 году. В первые месяцы жизни Мерьем показывала новорожденную лишь раз, при этом скрыв ее лицо. Только в апреле подписчики актрисы впервые увидели, как выглядит ее младшая дочь. Сама Узерли никак и нигде не комментирует свою личную жизнь — в этом заключается ее принципиальная позиция. Своего возлюбленного и, предположительно, отца Лили Кои она также держит в секрете несмотря на то, что ее поклонники уже провели целое расследование по раскрытию его личности.

Первая беременность актрисы сопровождалась скандалом почти мирового масштаба. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона исторического сериала, Мерьем разорвала контракт с продюсерами, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные письма с требованием вернуть “их любимую Хюррем”, но их попытки не увенчались успехом. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. Лару Узерли родила 10 февраля 2014-го, после чего вернулась в Турцию и стала вновь сниматься в кино.

К слову, в ноябре 2022-го Марьем показала и свои собственные детские фото. На снимках будущая звезда запечатлена в разные годы – от совсем младшего до подросткового возраста. 


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