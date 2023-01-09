 

Разрушившая Ливию Клинтон стала профессором международных отношений

09.01.2023, 17:15, Разное
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Колумбийский университет взял бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая до недавнего времени нигде не работала, на должность профессора международных отношений, пишет Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. В отличие от её новых коллег она в своё время разрушила целую страну — Ливию, подчёркивает ведущий.

Чтобы участвовать в выборах, нужно иметь некую работу. Нужно выглядеть так, будто вы занимаетесь чем-то важным, что вы успешный человек. Нельзя просто весь день сидеть и курить марихуану и кататься на скейтборде — уж извините, это так не работает. Нужно обращать внимание на ситуации, когда безработного политика берут на работу — это только что случилось с Хиллари Клинтон. Она получила новую должность. Казалось бы, кто вообще возьмёт на работу Хиллари Клинтон? Колумбийский университет!  

Учреждение назначило Хиллари Клинтон членом президиума, а также профессором международных отношений. Что же известно Хиллари Клинтон о международных отношениях, что делает её кандидатуру подходящей для звания профессора в этой науке в авторитетном университете из Лиги плюща? Ну или, точнее сказать, криптоуниверситете. В отличие от большинства профессоров Колумбийского университета, она разрушила целую страну. Целое государство! 

Она уничтожила Ливию — реальную страну в Северной Африке. Она без каких-либо причин убила человека, который ей управлял, и теперь в центре Триполи идёт работорговля. Достаточно ли она  компетентна, чтобы рассуждать о международных делах? Она наверняка знает, что делает и о чём говорит. 

Дата выхода в эфир 06 января 2023 года.


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