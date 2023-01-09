Европе не стоит «впадать в слепой восторг» из-за смены президента в Бразилии

Смена правительства в Бразилии — это не повод для слепого восторга со стороны Европы, пишет Frankfurter Allgemeine. У нового главы государства, левого политика Луиса Инасиу Лула да Силвы определённо больше точек соприкосновения с ЕС, чем у его предшественника Жаира Болсонару. Но по ключевым вопросам, например конфликту на Украине, его всё равно нельзя назвать союзником Брюсселя, объясняет немецкое издание.



AP

Левый политик Луис Инасиу Лула да Силва вернул себе власть в Бразилии, став президентом страны в третий раз, пишет Frankfurter Allgemeine. Более 50 иностранных делегаций прибыли на церемонию вступления нового главы государства в должность. Среди них был и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент ФРГ побеседовал «со старым другом» лично, порадовался «возвращению Бразилии на мировую арену» и сфотографировался с да Силвой в братских объятиях, рассказывает немецкое издание.

И его радость по поводу смены правительства в крупнейшей латиноамериканской экономике можно понять, продолжает издание. Ведь новые власти разделяют курс Германии в сфере защиты климата. Местное министерство развития собирается выделить €35 миллионов на защиту влажных тропических лесов. К тому же за последние четыре года в страну не ступал ногой практически ни один немецкий политик. Всему виной предшественник да Силвы Жаир Болсонару, сближение с которым грозило имиджевыми проблемами.

Экс-президент обрёк свою страну на изоляцию, причём не только в сфере защиты климата. В прошлом году он вызвал у многих недоумение из-за того, что через несколько дней после начала боевых действий на Украине посетил российского президента Владимира Путина. Болсонару давал много поводов для критики, но это не значит, что к избранию да Силвы нужно относиться исключительно положительно. Ведь, помимо глобального потепления, есть и другие важные темы.

Например, поддержка Украины. Европе не стоит надеяться, что новое правительство Бразилии станет её союзником на этом фронте. Внешняя политика латиноамериканской страны всегда была нейтральной, а при да Силве она может стать ещё «нейтральнее». В мае 2022 года он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в равной степени виноват в начале боевых действий. Если бы он не хотел конфликта, он был пошёл на переговоры, пояснил левый политик.

Так что да Силва не будет высказываться против Путина. И эта его позиция во многом отражает тот антиамериканизм, который распространён среди латиноамериканских левых. К тому же к друзьям да Силвы относятся «диктаторы» Даниэль Ортего и Николас Мадуро из Никарагуа и Венесуэлы. А в период своего правления с 2003 по 2011 года он был вовлечён в коррупционный скандал. В результате его посадили в тюрьму, но процесс протекал с нарушениями, так что позже приговор был аннулирован в силу отсутствия веских доказательств, но сам скандал не был фикцией, напоминает издание.

Для левых в Европе да Силва остаётся положительным образом. Они воспринимают его как жертву, а его переизбрание как восстановление справедливости. «Но в самой Бразилии люди относятся к нему критически. Ведь неслучайно, что почти половина избирателей проголосовали за Болсонару. Не стоит о них забывать, как и об украинцах, никарагуанцах и венесуэльцах, прежде чем впадать в слепой восторг из-за возвращения Лула да Силвы», — заключает Frankfurter Allgemeine.