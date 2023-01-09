Представили первые фотоснимки электромобиля Modena от производителя электроники Xiaomi

Появились официальные изображения нового электрического автомобиля от компании Xiaomi.

Выпущенный экземпляр в настоящее время проходит этап тестовых испытаний на китайских дорогах. На данный момент электрокар известен под названием Modena, но позже его могут переименовать. Приобрести новую модель на внутреннем рынке станет возможным от 260 тысяч юаней.

Высокую производительность программного обеспечения выдает мощный чип Qualcomm 8295. Пока разработчики умалчивают уровень автономности и другие опции. Вместе с тем встроенная батарея позволит достичь быстрого заряда до 80% всего за 15 минут. По поводу поставок на российский рынок никаких данных не озвучено.