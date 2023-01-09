Как из праздников окунуться в будни: микротренды офисной моды на январь, которые избавят первый месяц года от серости

После новогодних праздников бывает так лень возвращаться на работу. Чтобы поднять себе настроение, создайте красивые и стильные образы для офиса. Ловите на себе восхищенные взгляды коллег, чтобы почувствовать заряд бодрости и позитива. Возьмите на вооружение следующие микротренды.

Черный, белый и бежевый

Эти три цвета являются модными в контексте офисной моды в текущем году. Смело комбинируйте между собой вещи таких оттенков для получения максимально привлекательного наряда.

Брюки палаццо

Немного прибавили в весе за период праздников? Не стоит отчаиваться. Создавайте луки с широкими и свободными брюками палаццо. В них никто точно не заметит складочек на животе или на боках.

Высокие сапоги

Казаться выше и стройнее помогут высокие сапоги на каблуках. Их можно сочетать не только с укороченными брюками, но также и с простыми джинсами. Сверху наденьте джемпер или свитер чуть оверсайз.

Мини-юбка

Мини-юбку не составит труда интегрировать в офисно-деловой лук. Для этого сочетайте ее с удлиненным свитером оверсайз (пусть он смотрится как платье). В качестве верхней одежды обязательно используйте что-то длинное. Например, это может быть пальто или плащ. Пуховик тоже подойдет, но тогда образ получится менее элегантным.

Кожаные штаны

Почему нужно носить зимой кожаные штаны? Потому что в них теплее, чем в джинсах, например. Плюс любой образ получается более стильным, если в него включить изделие из кожи.

Попробуйте сочетать кожаные штаны с обычным свитером из своего базового капсульного гардероба. Дополните лук ботильонами, и вы получите сногсшибательный современный наряд.

Или можете рассмотреть юбку-карандаш из кожи. Только учтите, что изделие должно быть длины миди, чтобы образ не получился провокационным. Вдохновляйтесь нарядом на главном фото и убедитесь в том, насколько красиво смотрится юбка-карандаш в сочетании с высокими сапогами.

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Длинное пальто

Из простых вещей из капсульного гардероба можно создавать очень даже стильные и самобытные образы. Например, попробуйте сочетать свитер оверсайз с джинсами. Добавьте в образ нотку брутальности за счет ботинок со шнуровкой на тракторной подошве. Завершите лук с помощью длинного пальто или даже пончо, стильной сумки.

Платье-свитер

Если вам нравятся женственные и элегантные образы, тогда рассмотрите вариант трикотажного платья. Лучше всего подойдет изделие миди-длины, А-силуэта. При желании можете подчеркнуть талию поясным ремнем. Из обуви лучше всего подойдут либо сапоги, либо ботильоны.

Плиссированная юбка

Очень нескучный образ получается, если сочетать длинную плиссированную юбку со свитером или пуловером. Попробуйте отдать предпочтение юбке с принтом, и вы увидите, насколько самобытным станет ваш образ. В тренде — растительные, геометрические и анималистичные рисунки.

Пончо-накидка

Хороший вариант для офиса и для работы. В пончо-накидке вы будете чувствовать себя уверенно, если набрали парочку лишних килограммов, поскольку вам не составит труда скрыть фигуру за изделием свободного кроя. Выбирайте вещь из плотного материала, чтобы не замерзнуть в офисе.