Минцифры: Электронный полис ОМС стало возможно оформить через «Госуслуги»
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На портале Госуслуги теперь стало возможно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), при этом пластиковый или бумажный вариант полиса носить с собой не нужно, сообщили в Минцифры.
При необходимости электронный ОМС можно показать на экране телефона, при записи к врачу полис будет автоматически подгружаться из личного кабинета, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Для получения электронного полиса необходима только подтвержденная запись на Госуслугах, а если номер полиса уже есть в личном кабинете, то электронная версия загрузится автоматически.
Ранее Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну ячейку.
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