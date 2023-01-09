 

Минцифры: Электронный полис ОМС стало возможно оформить через «Госуслуги»

09.01.2023, 16:50, Новости дня
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На портале Госуслуги теперь стало возможно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), при этом пластиковый или бумажный вариант полиса носить с собой не нужно, сообщили в Минцифры.

При необходимости электронный ОМС можно показать на экране телефона, при записи к врачу полис будет автоматически подгружаться из личного кабинета, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Для получения электронного полиса необходима только подтвержденная запись на Госуслугах, а если номер полиса уже есть в личном кабинете, то электронная версия загрузится автоматически.

Ранее Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну ячейку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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