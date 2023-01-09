 

Черногория опубликовала имена получивших «почетное гражданство» иностранцев

09.01.2023, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Черногории опубликовало имена 1072 иностранцев, получивших «почетное гражданство» республики с 2008 года по 2022 год, сообщило национальное телевидение RTCG.

В опубликованных списках имена граждан Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и других стран. Также указано, по чьему запросу и на каких основаниях выдавалось «почетное гражданство». Сообщается, что чаще всего с такой инициативой выступали президент, премьер Черногории и другие официальные лица страны, передает ТАСС.

Согласно списку, россияне чаще всего получали почетное гражданство в 2021–2022 годах. Большинство обладателей экономического гражданства получили «золотой паспорт» по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.

Программа «экономического гражданства» была запущена в Черногории в 2019 году. Власти надеялись продать 2 тыс. паспортов и получить за это 4,8 млрд евро, представители ЕС неоднократно требовали от Черногории закрыть программу «экономического гражданства».

Желающие получить черногорское гражданство должны были вложить 250 тыс. евро в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо 450 тыс. евро – в проект в экономически развитом регионе. За каждую заявку нужно заплатить 100 тыс. евро.

Ранее Черногория раскрыла имена получивших «золотые паспорта» россиян. Среди заявителей, в частности, значатся тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова, а также бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / В аварии с лосем под Костромой погибли три человека

10.01.22 / В Великобритании высмеяли испугавшегося российских подлодок адмирала

07.06.21 / Зеленский пожаловался на Байдена

17.06.21 / Эриксену, который пережил остановку сердца на Евро 2020, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

17.12.21 / Мера предосторожности — из-за роста заражений «омикроном» королева Елизавета отменила предрождественский семейный обед

27.09.21 / Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

15.10.20 / Рада потратила 698 тыс. грн на маски и дезинфекторы

24.02.21 / В Молдавии признали незаконным повторное выдвижение Гаврилицы на пост премьера

26.08.20 / Выборы на Донбассе могут пройти по спецзакону

10.01.22 / В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика