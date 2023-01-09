Безрукова позвали преподавать в ташкентский филиал ВГИКа

Народный артист РФ Сергей Безруков будет преподавать очно и заочно в филиале ВГИКа в Ташкенте, также его планируют вовлечь в работу нового учебного театра, сообщил директор филиала Элдор Юлдашев.

Юлдашев пояснил, что согласно учебному плану, Безруков будет преподавать теоретический материал в онлайн-формате, а практический – очно в Ташкенте, передает Sputnik Узбекистан.

Также сообщается, что артиста планируют задействовать в работе нового учебного театра.

Напомним, народный артист РФ Сергей Безруков является худруком Московского губернского театра.

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