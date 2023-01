Скандалы: «Газпромбанк» связали с «Каюм Нефтью» обвиняемого в миллиардных растратах Хотина

В суде всплыли фамилии Прохорова и Вексельберга

Многомиллиардные конфликты вокруг нефтебизнеса в ХМАО, который связывают с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, приобрели новую актуальность. В рамках дела о банкротстве «Каюм Нефти» из Нягани, которое уже успело столкнуть «Газпромбанк» (ГПБ) и «Банк Югра» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», были сделаны очередные громкие заявления. Так, «Газпромбанк» назвали «контролирующим должника лицом», якобы имевшим возможность «давать нефтяникам обязательные для исполнения указания», что могло привести к понижению его требований в очередности.

Впрочем, арбитраж посчитал, что одних связей недостаточно для такого решения, а заодно подтвердил притязания ГПБ на длинный список имущества нефтяников. Теперь наблюдатели ждут развития конфликта, указывая, что «у Газпрома» есть свои бойцы», и вспоминая недавнее силовое вмешательство в конфликт. Проблемы нефтебизнеса Хотина уже погрузили в разбирательства Генпрокуратуру, ФНС, АСВ, а теперь к ним может присоединиться и другой интересант с «пропиской на Гавриковском месторождении ХМАО». Пока же в разбирательствах всплывают уголовные дела и фамилии крупных олигархов.

АО «Газпромбанк» удалось включить в третью очередь реестра кредиторов АО «Каюм Нефть» (Нягань), которое фискалы связывают с Exillon Energy, холдингом «Русь-Ойл» и арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, задолженность на 5,7 млрд.

При этом обязательства были признаны обеспеченными залогом имущества по трем договорам, в которых упоминается более 2 тыс. единиц: от скважин на Западно-Каюмовском лицензионном участке до вагон-домов и прав аренды земельных участков.

С критикой требований выступило ПАО Банк «Югра» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», указав, в частности, что «Газпромбанк» является контролирующим должника лицом».

«Участниками компании «Exillon Energy Pls» <…> в период 2016-2017 года являются 29,99% – Seneal International Agency Ltd (Кипр). Бенефициарным владельцем Seneal International Agency Ltd является Алексей Хотин <…>. 26,70% – Nagelfar Trade and Invest Limited (Британские Виргинские острова). Глобальным конечным владельцем компании Nagelfar Trade and Invest Limited является компания «Public Joint Stock Company Gazprom» (ПАО «Газпром»). 11,58% – компания «Bonum Capital (Cyprus) Ltd» (Кипр). <…> 8,20% – Gazprombank Open Joint-Stock Company («Газпромбанк») <…>. 5,89% – Open Joint Stock Company Joint Stock Commercial Bank International Financial Club (Россия).

Глобальным конечным владельцем компании с долей участия 39,42% является Прохоров Михаил Дмитриевич. Кроме того, участником компании с долей 39,41% является компания «Winterlux Limited» <…>. Глобальным конечным владельцем Winterlux Limited является Вексельберг Виктор Феликсович», – следует из выписок, предоставленных в суде.

Представители банка «Югра» также подчеркнули, что из данных открытых источников следует, что «Газпромбанк» через дочернее общество ООО «Финпроект» контролировал еще 26,7% акций Exillon Energy.

«Факт общих экономических интересов «Газпромбанка» и «Каюм Нефти» следует из участия банка в капитале Exillon Energy в размере 34,9%, а, в свою очередь, Exillon Energy является собственником Corewell Ltd и Plusgrov Ltd, которые обладают 100% акций АО «Каюм Нефть». То есть успех «Каюм Нефти» является успехом и для «Газпромбанка». Равным образом имущественные риски «Каюм Нефти» в конечном итоге переносятся и на «Газпромбанк» в силу участия в капитале.

Справедливость указанного правила предполагает необходимость понижения в очередности требования контролирующего лица. <…> Учитывая размер участия в капитале Exillon Energy (34,9%), «Газпромбанк» имел фактическую возможность давать ему обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия», – указано в позиции банка «Югра».

Также оппоненты «Газпромбанка» напирали на тот факт, что срок возврата денежных средств был существенно увеличен, а ежемесячный платеж неоднократно уменьшался, кроме того, указывалось, что ГПБ не воспользовался правом по досрочному истребованию всех выданных траншей.

Впрочем, арбитраж ХМАО посчитал, что одних связей недостаточно для субординирования требований.

В суде было указано на крупное обеспечение по обязательствам, которое может свидетельствовать о «желании вернуть предоставленные в кредит денежные средства». Кроме того, был сделан акцент на отсутствии доказательств «оказания влияния на деятельность должника, дачи последнему каких-либо указаний, обязательных к исполнению».

Отметим, ранее издание уже подробно рассказывало о конфликте, развернувшемся между «Газпромбанком» и госкорпорацией «АСВ», которая представляет банк «Югра», в рамках дела о банкротстве «Каюм Нефти». При этом отраслевики обращали внимание на «нестандартную позицию» ГПБ для таких споров.

Также в разбирательства вокруг активов холдинга «Русь-Ойл» вмешались «Россельхозбанк» и Генпрокуратура. Представители надзора заявили о подаче в Замоскворецкий районный суд Москвы иска о взыскании с Хотина Алексея Юрьевича в пользу Российской Федерации 169,3 млрд рублей, а «Россельхозбанк» стал участником многомиллиардных споров вокруг акций АО «Негуснефть» (Радужный, ХМАО) и заявил права на крупный долг.

Также инсайдеры сообщали о состоявшейся, судя по всему, «силовой смене управления на «Каюм Нефти», в рамках которой якобы «были выгнаны бойцы Хотина». «Теперь «Газпромбанк» будет воевать? У «Газпрома» тоже есть свое ЧОП и бойцы. Ждем продолжения концерта», – делится впечатлениями участник, знакомый с ситуацией на объектах, отмечая, «пока ситуация стабилизировалось, и все ждут решений из Москвы».

Собеседник также указывает на вероятное появление новых интересантов. «События приобретают вид разборок между коллективом банков, АСВ, прокуратурой, ФНС и теперь уже «кем-то еще с пропиской на Гавриковском месторождении ХМАО».

Похоже, последний интересант стал неожиданной и сильной фигурой, способной претендовать как на часть, так и на весь нефтяной кластер Хотина. Возможно, с точки зрения сохранения производственных единиц появление подобного игрока нефтяным компаниям только на пользу. Ни АСВ, ни «Газпромбанку» активы, подобные «Каюм Нефти», не нужны. Нужны деньги для отчета перед ЦБ и акционерами», – резюмирует собеседник издания.

Оригинал материала: “Правда УРФО”