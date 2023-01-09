В Одинцово хулиганы запускали салют прямо в балконы многоэтажки

В Одинцово произошел инцидент. Сообщается, что хулиганы запускали прямо в балконы многоэтажки.

По информации интернет-издания “Подмосковье сегодня”, огонь перешел на квартиру. Некоторые местные жители сошлись во мнении, что свободный доступ продажи фейерверков нужно запретить. Отмечается, что за запуск фейерверков вне заранее определенных под это мест может грозить штраф до пяти тысяч рублей.