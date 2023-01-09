 

В Одинцово хулиганы запускали салют прямо в балконы многоэтажки

09.01.2023, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Одинцово произошел инцидент. Сообщается, что хулиганы запускали прямо в балконы многоэтажки.

По информации интернет-издания “Подмосковье сегодня”, огонь перешел на квартиру. Некоторые местные жители сошлись во мнении, что свободный доступ продажи фейерверков нужно запретить. Отмечается, что за запуск фейерверков вне заранее определенных под это мест может грозить штраф до пяти тысяч рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.22 / Мнение: «Приземление Карла Маркса», импортозамещение Хайтека и желаемый размер пенсии

22.08.22 / Собянин лично проинспектировал работу московских спасателей при тушении пожаров в Рязанской области

03.10.22 / Мнение: О чисто женской мести в годину суровых испытаний

21.07.20 / В России предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию

20.04.22 / Мнение: Запрет на 50 лет

03.11.22 / Кейт Миддлтон в монохромном образе вместе с принцем Уильямом посетила благотворительный фонд

17.02.21 / “Мы так делали в Африке” – Байден не исключил силовой операции по освобождению Навального

12.02.22 / Прилучный поблагодарил Карпович и подогрел волну слухов о расставании с ней

15.06.21 / За что в 1981 году в СССР осудили Евгения Пригожина – «повара Путина»

23.12.20 / ВГТРК начнет использовать искусственный интеллект для создания новостей про Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика