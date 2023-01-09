 

Кейт Бланшетт, Мишель Уильямс, сестры HAIM и другие гости ужина Louis Vuitton x W Magazine

09.01.2023, 16:02, Разное
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6 января в Лос-Анджелесе собрались главные звезды мирового шоу-бизнеса. Поводом послужил гала-ужин Louis Vuitton и W Magazine, ознаменовавший старт сезона премий в различных областях культуры и искусств, первой из которых станет Palm Springs International Film Awards 2023. 

Мероприятие посетили актрисы Кейт Бланшетт, Эль Фэннинг, Фиби Дайневор и Мишель Уильямс, которая недавно рассказала о том, как совмещать карьеру и материнство, музыкальное трио сестер HAIM, звезды второго “Белого лотоса” Хейли Лу Ричардсон и Мэган Фэйхи, дизайнер и креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер и многие другие. Кроме того, на фото с ужина попали влюбленные Кайя Гербер и Остин Батлер. Для пары это был первый совместный выход с мая прошлого года.

Николя Жескьер, Мишель Уильямс, Мишель Йео, Кейт Бланшетт, Сара МунвесГруппа HAIMКейт БланшеттФиби ДайневорЭль ФэннингКайя Гербер и Остин БатлерМэган Фэйхи, Алана из HAIM, Хейли Лу Ричардсон Николя Жескьер и Сара МунвесМишель Уильямс, Мишель Йео, Кейт БланшеттМэган ФэйхиФиби Дайневор


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