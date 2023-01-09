Меган Маркл может выпустить собственные мемуары вслед за принцем Гарри

Герцоги Сассекские, похоже, решили идти до конца в информационной войне против королевской семьи. Едва утих шум вокруг их документального фильма, как еще большей сенсацией стали мемуары принца Гарри. Однако на этом пара останавливаться не собирается. Принц рассказал, что Меган подумывает над написанием автобиографии вслед за мужем.

На протяжении уже трех лет герцогиня ведет личный дневник. Она начала делать записи после рождения рождения дочери Лилибет. Эти заметки могут войти в мемуары Меган, которые станут частью контракта с Penguin Random House на четыре полноценные книги.

Она записала некоторые мысли в своего рода дневник, которым она поделилась. Я читаю их как любовное стихотворение, воспоминание и возобновление наших клятв.

Меган ранее написала детскую книгу “Скамейка запасных”, за которой и последовала сделка с издательством. Сообщается, что третьей книгой может стать ее руководство по здоровью, а четвертой будет ее автобиография.

Меган всегда вела дневники, с тех пор как была ребенком. Она вела дневник всю свою жизнь, – сказал принц.

Похоже, для Меган было бы совершенно логично написать свою собственную книгу на основе дневников, которые она вела во время пребывания в королевской семье. Источник Just Jared также предположил, что Меган, возможно, будет той, кто выдвинет монархам обвинения в расизме, если напишет книгу. В издательском мире предполагают, что Гарри, вероятно, не включил тему в нашумевшие мемуары, чтобы позволить жене сделать ее сенсацией для своего произведения.

С читателями в мемуарах Гарри поделился самым личным: рассказал о том, как потерял девственность и злоупотреблял наркотиками. Не забыл принц упомянуть и про обидные шутки своего отца, переживания после смерти своей матери, принцессы Дианы, и серьезную ссору с братом — конечно, из-за Меган Маркл.