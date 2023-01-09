 

Забастовка учителей грозит Великобритании временным закрытием большинства государственных школ

09.01.2023, 15:53, Разное
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Крупнейший британский профсоюз учителей голосует за проведение забастовки, которая, если состоится, заставит на несколько дней закрыться большинство государственных школ в Англии и Уэльсе, передаёт The Independent. Члены Национального профсоюза образования требуют повышения зарплаты на 12%, хотя правительство Великобритании предлагает повышение всего на 5%.


АР

Большинство государственных школ в Англии и Уэльсе будут вынуждены закрыться на несколько дней в ближайшие месяцы, если крупнейший профсоюз учителей страны проголосует за проведение забастовки, пишет The Independent. 

Как отмечает издание, голосование в Национальном профсоюзе образования (NEU) завершится в пятницу, а его результаты объявят 16 января. В ближайшие дни также должны стать известны результаты голосований по забастовке в других профсоюзах, в том числе в профсоюзе учителей (NASUWT) и в профсоюзе директоров школ (NAHT).

Глава NEU Кевин Кортни заявил, что уверен в том, что члены профсоюза выскажутся в пользу забастовки, но признался, что не знает, удастся ли преодолеть порог для проведения забастовки. Действующее законодательство требует, чтобы голосование в профсоюзе проводилось при явке не менее 50%, а забастовку должны поддержать 40% всех членов профсоюза.

По словам Кортни, в случае успеха голосования профсоюз «призовёт членов во всех школах Англии и Уэльса» к проведению забастовки. «Многие из них придётся закрыть», — предупредил он.

Профсоюз, в который входит около 45 тыс. британских учителей, планирует несколько дней забастовок с начала февраля до середины марта. Его члены недовольны заработной платой и условиями труда в условиях кризиса стоимости жизни. NEU требует повышения зарплаты для своих членов на 12%, что значительно больше, чем предложенные правительством 5%. Однако в профсоюзе отмечают, что серьёзно подходят к переговорам и готовы согласиться на повышение на 9%, если они будут «полностью финансироваться» правительством.

Кортни отметил, что у британского правительства ещё есть время «положить деньги на стол», провести переговоры по повышению зарплаты и, возможно, остановить забастовки.

Как напоминает The Independent, в Шотландии забастовка членов Образовательного института Шотландии (EIS) состоится уже 10 и 11 января, а забастовка членов Шотландской ассоциации учителей средних школ (SSTA) пройдёт 11 января.


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