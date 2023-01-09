Демократов в США не заботит судьба рабочего класса, страдающего от притока мигрантов

Миграционная программа, ранее направленная только на прибывающих из Венесуэлы, была расширена и включила кубинцев, никарагуанцев и гаитян, которые теперь также смогут удалённо подать заявку на получение убежища в Штатах. В условиях игнорирования нужд рабочего класса властями прибытие большого числа неквалифицированной рабочей силы угрожает финансовому положению простых американцев, сказала обозреватель Батья Унгар-Саргон. Предыдущая администрация эффективнее справлялась с задачей охраны границы, а необходимый набор мер миграционной политики давно существует, напомнила она.

Президент Байден заявил о расширении положений гуманитарной программы для мигрантов из Венесуэлы (по упрощению въезда в США для просителей убежища. — ИноТВ). Давайте посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Моя администрация намерена расширить миграционную программу, под её действие попадут не только венесуэльцы, но и граждане Кубы, Никарагуа и Гаити. Люди из этих четырёх стран сейчас составляют большую часть прибывающих в Мексику. Не нужно просто приезжать на границу, оставайтесь там, где находитесь, и подавайте заявки удалённо, законным путём. С сегодняшнего дня, в случае если вы не подали заявку установленным образом, то на вас не будет распространяться действие новой гуманитарной программы.

Итак, граждан четырёх стран призвали не приезжать на границу, прося убежища, а делать это из дома. К нам присоединяется Батья Унгар-Саргон. Батья, вы не слишком высокого мнения об этой программе, верно?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН, обозреватель: Мы знаем, что действительно работает в деле защиты границы, ведь у нас был президент, который хорошо справлялся с соответствующими задачами. Например, сформировал политику «Оставайтесь в Мексике» и обязал просителей убежища подавать заявки в третьих государствах, через территорию которых они попадают к южной границе США. Мне кажется весьма забавным то, что президент Байден сейчас использует расширенную версию «раздела 42» для этой миграционной программы, хотя документ всё ещё сохраняет силу лишь благодаря решению Верховного суда, ведь ранее политики планировали упразднить его. Почему Байден не принимает меры, которые действительно имеют эффект? Четно говоря, это связано с классовым разделением. У нас в стране классовый раскол весьма ощутим, он размежевал людей с высшим образованием и рабочий класс.

Погодите, минутку. Иммигранты, пересечение границы, нелегальная миграция — какое отношение всё это имеет к классовому разделению в Соединённых Штатах?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Люди, приезжающие сюда, обладают низким уровнем образования. Они составляют конкуренцию тем, чья работа подразумевает физический труд. Они не конкурируют с людьми вроде нас, с теми, кто использует речь и слова, инструменты индустрии знаний и университетского образования, чтобы зарабатывать. Они конкурируют с рабочим классом. И поскольку сейчас у нас на два миллиона больше рабочих рук для физического труда, происходит демпинг зарплат американцев — представителей рабочего класса. И поэтому президент Байден до настоящего момента отказывается принимать какие-либо меры по защите границы, сейчас Демократическая партия стоит на стороне «высококвалифицированной» части населения в условиях этого раскола. Они убеждены, что всем нужно получать высшее образование и что мы должны «импортировать» людей для работы в сфере услуг и на производствах. Это весьма удручает, поскольку, как ни крути, сильный рабочий класс необходим! Нужно, чтобы зарплаты представителей рабочего класса росли, как, например, в сегодняшнем отчёте о рынке труда. Но вместо этого демократы, кажется, хотят — фактически или намеренно — отдать функции найма на субподряд мексиканским картелям!

Удивительно! Весьма интересная мысль. Либеральные СМИ были в бешенстве, когда губернатор Флориды Десантис отправлял мигрантов автобусами в Нью-Йорк. Давайте посмотрим.

ГОСТЬ MSNBC: Говорят, что эти губернаторы, в том числе Рон Десантис, по сути переселили эти семьи. Это жестоко, ненормально и по-садистски.

РЕПОРТЁР ABC: Это трюк с использованием живых людей, с целью набрать политические очки.

Губернатор Колорадо Джаред Полис делает то же самое, отправляя мигрантов из своего штата в Нью-Йорк. Но СМИ ничего не говорят об этом, потому что губернатор Колорадо — член Демократической партии. Не так ли?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Совершенно верно, они воспринимают его за «своего». Лицемерие здесь достигает невероятного масштаба. Те, кто говорит, что беспокоится о рабочем классе, фактически разрушают перспективы роста зарплат его представителей и критикуют губернатора Десантиса, поддерживающего последних.

Да, понял вас. Это хорошая аргументация. Батья Унгар-Саргон, спасибо, ждём вас вновь.



Дата выхода в эфир 07 января 2023 года.