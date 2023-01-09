Разработчики Hogwarts Legacy опубликовали изображение Большого зала
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Разработчики игры Hogwarts Legacy поделились новым скриншотом, на котором изображен Большой зал Хогвартса. Об этом рассказал портал Gamerant.
Хотя действие Hogwarts Legacy будет происходить задолго до событий, описанных в книгах о Гарри Поттере, большинство поклонников франшизы узнают Большой зал. На скриншоте виден волшебный потолок в форме неба. Он отражает текущую погоду и свечи, которые парят в воздухе.
Также видны столы, за которыми обедают студенты четырех факультетов Хогвартса. Роль Большого зала в этой игре-сказке неизвестна.
Hogwarts Legacy – это видеоигра в жанре action-RPG. События будут происходить в мире, созданном книгами и фильмами о приключениях Гарри Поттера. Выход версий для консолей предыдущих поколений запланирован на 4 апреля, а для Nintendo Switch, соответственно, 25 июля.
Смотреть комментарии → Комментариев нет