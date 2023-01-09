Разработчики Hogwarts Legacy опубликовали изображение Большого зала

Разработчики игры Hogwarts Legacy поделились новым скриншотом, на котором изображен Большой зал Хогвартса. Об этом рассказал портал Gamerant.

Хотя действие Hogwarts Legacy будет происходить задолго до событий, описанных в книгах о Гарри Поттере, большинство поклонников франшизы узнают Большой зал. На скриншоте виден волшебный потолок в форме неба. Он отражает текущую погоду и свечи, которые парят в воздухе.

Также видны столы, за которыми обедают студенты четырех факультетов Хогвартса. Роль Большого зала в этой игре-сказке неизвестна.

Hogwarts Legacy – это видеоигра в жанре action-RPG. События будут происходить в мире, созданном книгами и фильмами о приключениях Гарри Поттера. Выход версий для консолей предыдущих поколений запланирован на 4 апреля, а для Nintendo Switch, соответственно, 25 июля.