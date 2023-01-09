Разработчики Hogwarts Legacy опубликовали изображение Большого зала

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09.01.2023, 15:40, Разное
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Разработчики игры Hogwarts Legacy поделились новым скриншотом, на котором изображен Большой зал Хогвартса. Об этом рассказал портал Gamerant.

Хотя действие Hogwarts Legacy будет происходить задолго до событий, описанных в книгах о Гарри Поттере, большинство поклонников франшизы узнают Большой зал. На скриншоте виден волшебный потолок в форме неба. Он отражает текущую погоду и свечи, которые парят в воздухе.

Также видны столы, за которыми обедают студенты четырех факультетов Хогвартса. Роль Большого зала в этой игре-сказке неизвестна.
Hogwarts Legacy – это видеоигра в жанре action-RPG. События будут происходить в мире, созданном книгами и фильмами о приключениях Гарри Поттера. Выход версий для консолей предыдущих поколений запланирован на 4 апреля, а для Nintendo Switch, соответственно, 25 июля.


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