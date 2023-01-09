 

СК сформирует следственную бригаду по расследованию убийства Пушкина

09.01.2023, 15:33, Разное
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Следственный комитет завёл дело по факту убийства русского публициста и поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Создаётся специальная группа, которую возглавит следователь по особо важным делам из числа высших офицеров СК.

В бригаду войдут несколько десятков сотрудников ведомства и экспертов, поскольку потребуется провести ряд судебно-медицинских, графологических, медико-биологических, баллистических экспертиз, изучить сотни документов и свидетельских показаний, изложенных как в мемуарах и воспоминаниях современников, так и в материалах следственного дела от 1837 года, которое велось Военно-судной комиссией из офицеров лейб-гвардии Конного полка.

– До сих пор обстоятельства дела исследовались лишь гуманитариями-пушкинистами, лицами, не обладающими должной подготовкой, — посетовал Александр Бастрыкин. – Так уж получилось, что пока это дело не рассматривалось повторно с криминалистической точки зрения. Эту ошибку мы должны сейчас исправить.

Криминалистика XIX-го века не была ещё достаточно развита, а когда она развилась, дело уже имело характер исторического и интересовало в основном историков и литературоведов, отмечает глава ведомства. Об объективном уголовном расследовании в те времена тоже не могло быть и речи. Между тем, свежий профессиональный взгляд следователя-криминалиста поможет приоткрыть завесу тайны над этой историей и узреть скрытые пружины и истинных заказчиков преступления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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