 

Папа Римский Франциск выразил благодарность послу России за содействие в обмене пленными на Украине

09.01.2023, 15:26, Новости дня
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Папа Римский Франциск во время получения новогодних поздравлений от посла РФ при Святом престоле Александра Авдеева выразил благодарность посольству за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной.

По словам дипломата, понтифик передал ответное приветствие российскому лидеру Владимиру Путину и поблагодарил посольство за содействие в обмене пленными, передает ТАСС.

Ранее папа Римский поддержал идею президента РФ о прекращении огня в Украине на период Рождества и предложил его продлить до Крещения.

В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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