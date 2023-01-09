 

Из самолета в Якутии выпал багаж из-за открывшегося при взлете грузового люка

09.01.2023, 15:26, Новости дня
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Часть багажа вылетела из самолета, у которого открылся грузовой люк при взлете из якутского поселка Маган, воздушное судно повреждений не получило, на борту находилось 25 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи установили, что у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту Маган – Магадан, после взлета в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие. Были повреждены правое и центральное крепление рампы, часть багажа вылетела из самолета, говорится в сообщении на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас ведется проверка следователями и транспортной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что при вылете из поселка Маган в Якутии в Магадан у самолета авиакомпании «ИрАэро» открылся грузовой люк, борт вернули обратно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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