Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Пермский краевой суд поступило обжалование пожизненного срока от адвоката массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете.
В суде РИА «Новости» рассказали, что срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней.
В декабре суд в Перми приговорил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, к пожизненному заключению. Судья Сергей Коробейников в ходе заседания заявил, что Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести.
В сентябре 2021 года Бекмансуров начал стрелять по людям в Пермском государственном национальном исследовательском университете, были убиты шестеро, более 40 человек числятся пострадавшими.
Гособвинение потребовало для Бекмансурова пожизненное лишение свободы. Сам Бекмансуров выступил с просьбой не наказывать его пожизненным заключением из-за его инвалидности.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет