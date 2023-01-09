Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Бекмансуров обжаловал пожизненный срок

В Пермский краевой суд поступило обжалование пожизненного срока от адвоката массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете.

В суде РИА «Новости» рассказали, что срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней.

В декабре суд в Перми приговорил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, к пожизненному заключению. Судья Сергей Коробейников в ходе заседания заявил, что Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести.

В сентябре 2021 года Бекмансуров начал стрелять по людям в Пермском государственном национальном исследовательском университете, были убиты шестеро, более 40 человек числятся пострадавшими.

Гособвинение потребовало для Бекмансурова пожизненное лишение свободы. Сам Бекмансуров выступил с просьбой не наказывать его пожизненным заключением из-за его инвалидности.

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