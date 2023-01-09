Зачем Боня прёт? – Личное мнение

Самая неинтересная новость прошедших выходных в том, что Боня опять полезла на гору.

«Голова болит. Конечно, если категория, как она может болеть, и так, как она болела на Манаслу, это и рядом не стояло», — рассказала Боня о трудностях.



Фото: Соцсети

Перевожу с кактусового на русский: у покорительницы поляны возле Дома 2 и различных гор по всему миру раскалывается чайник. Из-за перепадов давления, наверное.

Но Боня не сдаётся.

Трудности восхождения её не пугают. В прошлый раз пёрла ввысь, и в этот раз прёт.

Лежит Боня в палатке и ноет. Впереди — восхождение. Не знаю, как называется холм, на который она хочет влезть, но решимость Бони внушает тревогу.

А что если опять восхождение не получится? Долезет до середины и снова — вниз? Когда так плохо, считает Боня, то и вставать из палатки не хочется. Лежит и думает, зачем же она попёрла в гору?

И действительно, зачем?

Стоит гора. Никого не трогает. Но Боне отчего-то вот прямо невмоготу как нужно на неё залезть!

Я думаю, что подсознательно Кактус-Боня хочет быть выше всех. Хоть на немного, хоть на пару тысяч метров. Вскарабкаться и посмотреть на всех свысока.

Сказать потом, что раз вы моё присутствие на красной дорожке не оценили, вот вам — я покорила гору. Это не день рождения моего друга Неймара, куда можно пробраться через кухню!

На гору попробуй залезть!

Не знаю, как вы, но я и в этот раз желаю Бонечке успешного восхождения — хотя бы до середины. Давай, Боня, при вверх!

Дойдёт? Не дойдёт? Как считаете?

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