 

НАТО отклонило запрос Сербии на ввод военного контингента в Косово

09.01.2023, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После ряда инцидентов и череды столкновений с участием косовских албанцев и сербов власти Белграда на основании Резолюции СБ ООН запросили разрешение на ввод военнослужащих в Косово, напоминает Politico. Представители миссии альянса в регионе, однако, заявили, что необходимости в этом нет, подчёркивает автор материала.


AP

В интервью сербскому телевидению в воскресенье президент страны Александр Вучич заявил, что НАТО отклонило просьбу Белграда о размещении 1000 сербских военнослужащих и сотрудников сил безопасности в Косове на фоне растущей напряжённости в отношениях с частично признанным государством. В ответном письме представители миссии НАТО в Косове (KFOR) отметили, что «нет необходимости в возвращении сербской армии на территорию Республики Косово», пишет Politico. 

В декабре, после череды ожесточённых столкновений между силами приштинских властей и местными сербами, проживающими в северной части региона, Белград запросил у Североатлантического альянса разрешение на размещение своих войск в Косове. Стоит отметить, что Резолюция Совета Безопасности ООН от июня 1999 года разрешает развёртывание сербских военнослужащих в «чувствительных» местах: в районах с церквями и с преобладанием сербского населения, при условии одобрения подобных действий со стороны KFOR.

Этно-конфессиональные и политические распри между сербами и косовскими албанцами стали причиной провозглашения косоварами независимости от Сербии в 2008 году. Под предлогом тех же противоречий в 1998-1999 годах НАТО бомбило бывшую Югославию, в частности сербскую столицу. По состоянию на 2014 год в Косове проживало порядка 10 тыс. этнических сербов, многие из которых выступали против его независимости от своей исторической родины, отмечает автор материала. 

Интервью президента Вучича вышло сразу после того, как в пятницу появились новости о том, что косовский военнослужащий ранил двух молодых людей сербского происхождения в городе Штрпце, расположенном на юге Косова. Полученные в результате инцидента огнестрельные ранения, как сообщается, не представляют опасности для жизни пострадавших. Официальные представители Приштины осудили нападение, уточняет Politico. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Скандалы: Бриллианты, муж с саксофоном и фразы с огоньком

11.03.22 / Как справиться с беспокойством — 4 совета психиатра

10.06.22 / Эксперты поддержали московские меры помощи кинотеатрам

06.07.22 / Мнение: О перспективах наступления ВСУ

09.01.23 / Военный конфликт в Украине становится крупнейшей ярмаркой вакансий для киберпреступников

19.06.22 / Мнение: Подарок судьбы

12.05.21 / В ходе эскалации конфликта в Газе и Израиле погибло более 30 человек

08.02.22 / Видеодневник мертвеца

24.07.22 / Ольгин день или Ольга Страдница: что нельзя делать 24 июля

06.02.22 / Украинца, предложившего в Facebook “расстреливать русских”, осудили за цитирование Сталина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика