НАТО отклонило запрос Сербии на ввод военного контингента в Косово

После ряда инцидентов и череды столкновений с участием косовских албанцев и сербов власти Белграда на основании Резолюции СБ ООН запросили разрешение на ввод военнослужащих в Косово, напоминает Politico. Представители миссии альянса в регионе, однако, заявили, что необходимости в этом нет, подчёркивает автор материала.



AP

В интервью сербскому телевидению в воскресенье президент страны Александр Вучич заявил, что НАТО отклонило просьбу Белграда о размещении 1000 сербских военнослужащих и сотрудников сил безопасности в Косове на фоне растущей напряжённости в отношениях с частично признанным государством. В ответном письме представители миссии НАТО в Косове (KFOR) отметили, что «нет необходимости в возвращении сербской армии на территорию Республики Косово», пишет Politico.

В декабре, после череды ожесточённых столкновений между силами приштинских властей и местными сербами, проживающими в северной части региона, Белград запросил у Североатлантического альянса разрешение на размещение своих войск в Косове. Стоит отметить, что Резолюция Совета Безопасности ООН от июня 1999 года разрешает развёртывание сербских военнослужащих в «чувствительных» местах: в районах с церквями и с преобладанием сербского населения, при условии одобрения подобных действий со стороны KFOR.

Этно-конфессиональные и политические распри между сербами и косовскими албанцами стали причиной провозглашения косоварами независимости от Сербии в 2008 году. Под предлогом тех же противоречий в 1998-1999 годах НАТО бомбило бывшую Югославию, в частности сербскую столицу. По состоянию на 2014 год в Косове проживало порядка 10 тыс. этнических сербов, многие из которых выступали против его независимости от своей исторической родины, отмечает автор материала.

Интервью президента Вучича вышло сразу после того, как в пятницу появились новости о том, что косовский военнослужащий ранил двух молодых людей сербского происхождения в городе Штрпце, расположенном на юге Косова. Полученные в результате инцидента огнестрельные ранения, как сообщается, не представляют опасности для жизни пострадавших. Официальные представители Приштины осудили нападение, уточняет Politico.