Путин выслушал доклад главы Минпросвещения о реализации основных программ
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Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, который рассказал главе государства о реализации ведомством основных профильных программ, в том числе капремонта школ.
Кравцов отдельно рассказал о ремонте школы им. Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад. Учебное заведение переоборудовали по современным стандартам, передает ТАСС.
Глава ведомства также доложил о поддержке сельских школ, развитии среднего профессионального образования, помощи педагогическим вузам, работе в новых российских регионах.
Кравцов вручил президенту сборник стихотворений, рисунков и сочинений ребят – участников конкурса «Что значит быть с Россией?». Путин поблагодарил министра за презент.
Напомним, Путин ранее рассказывал об итогах государственных программ в 2022 году. Одной из новых запущенных программ стал капитальный ремонт школ, в рамках программы по всей стране будет отремонтировано около 3 тыс. школ.
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