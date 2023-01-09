Путин выслушал доклад главы Минпросвещения о реализации основных программ

Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, который рассказал главе государства о реализации ведомством основных профильных программ, в том числе капремонта школ.

Кравцов отдельно рассказал о ремонте школы им. Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад. Учебное заведение переоборудовали по современным стандартам, передает ТАСС.

Глава ведомства также доложил о поддержке сельских школ, развитии среднего профессионального образования, помощи педагогическим вузам, работе в новых российских регионах.

Кравцов вручил президенту сборник стихотворений, рисунков и сочинений ребят – участников конкурса «Что значит быть с Россией?». Путин поблагодарил министра за презент.

Напомним, Путин ранее рассказывал об итогах государственных программ в 2022 году. Одной из новых запущенных программ стал капитальный ремонт школ, в рамках программы по всей стране будет отремонтировано около 3 тыс. школ.

—