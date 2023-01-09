Депутат Горелкин: Аудиовизуальные сервисы нужно вывести из механизма принудительной лицензии

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что на российские аудиовизуальные сервисы (АВС) не нужно распространять механизм принудительного лицензирования.

По словам Горелкина, из механизма принудительной лицензии должны быть выведены АВС (аудиовизуальные сервисы), поскольку это плохо повлияет на их долгосрочные стратегии развития, а офлайновым кинотеатрам это позволит выжить, передает РИА «Новости».

При этом политик подчеркнул, что альтернативный законопроект, который позволит кинотеатрам в РФ легально демонстрировать западные новинки кино, уже обсуждается профильными министерствами и ведомствами.

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