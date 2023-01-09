Депутат Рады Аксенов с паспортом России написал заявление о сложении полномочий

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09.01.2023, 14:05, Новости дня
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий российский паспорт, как писали украинские СМИ, написал заявление о сложении мандата, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Ранее Аксенов занимал должность мэра города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также был представителем партии «Порядок».

Гончаренко в своем посте задается вопросом, как человек с российским паспортом мог находиться в украинском парламенте. Произошедшее он назвал сюром.

Ранее в Верховной раде Украины предлагали владеющим российскими паспортами украинцам запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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