Мнение: Приютит ли Черногория полковника ФСБ?

В Черногории решается судьба беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина, сбежавшего из России в феврале 2017 года, опасаясь ареста в рамках расследования уголовного дела в отношении друга, родственника и земляка с Ростова-на-Дону – полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Чекист перешел российско-грузинскую границу 23 февраля 2017 года, предъявив пограничникам паспорт на имя Тимура Кудасова.

Под именем Тимура Кудасова полковник ФСБ больше пяти лет скрывался в Европе.

Задержали Сенина-Кудасова 4 сентября прошлого года в Черногории, где с 2017 года проживает супруга офицера Ольга и трое детей семьи Сениных.

С сентября прошлого года полковник ФСБ содержится в блоке F тюремного комплекса Спуж, расположенного в пригороде столицы Черногории.

Генпрокуратура России еще в конце сентября направила в Черногорию запрос об экстрадиции Сенина в Россию. Ожидается, что в ближайшие несколько недель черногорский суд вынесет решение по запросу России. Но вероятность, что запрос будет удовлетворен, очень мала. И не только потому, что полковник ФСБ Дмитрий Сенин запросил в Черногории политическое убежище.

Предыдущие выпуски программы про полковника ФСБ Дмитрия Сенина:

26 сентября 2022 года: «Полковник ФСБ задержан в Черногории»

30 мая 2022 года: «Побег из ФСБ»

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