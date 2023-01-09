 

Мнение: Приютит ли Черногория полковника ФСБ?

09.01.2023, 13:55, Разное
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В Черногории решается судьба беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина, сбежавшего из России в феврале 2017 года, опасаясь ареста в рамках расследования уголовного дела в отношении друга, родственника и земляка с Ростова-на-Дону – полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Чекист перешел российско-грузинскую границу 23 февраля 2017 года, предъявив пограничникам паспорт на имя Тимура Кудасова.

Под именем Тимура Кудасова полковник ФСБ больше пяти лет скрывался в Европе.

Задержали Сенина-Кудасова 4 сентября прошлого года в Черногории, где с 2017 года проживает супруга офицера Ольга и трое детей семьи Сениных.

С сентября прошлого года полковник ФСБ содержится в блоке F тюремного комплекса Спуж, расположенного в пригороде столицы Черногории.

Генпрокуратура России еще в конце сентября направила в Черногорию запрос об экстрадиции Сенина в Россию. Ожидается, что в ближайшие несколько недель черногорский суд вынесет решение по запросу России. Но вероятность, что запрос будет удовлетворен, очень мала. И не только потому, что полковник ФСБ Дмитрий Сенин запросил в Черногории политическое убежище.

Предыдущие выпуски программы про полковника ФСБ Дмитрия Сенина:
26 сентября 2022 года: «Полковник ФСБ задержан в Черногории»
30 мая 2022 года: «Побег из ФСБ»

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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