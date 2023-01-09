 

Первые покупатели нового «Москвича» пожаловались на криво приклеенные и отваливающиеся шильдики

09.01.2023, 13:33, Разное
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Первые покупатели нового отечественного автомобиля «Москвич» жалуются на отваливающиеся или криво приклеенные шильдики – проблема, судя по всему, носит системный характер.

Некоторые избавляются от декора, другие решились отвезти свои новенькие авто в сервисные центры и ожидают экспертизы.

Санкции против РоссииК чести отечественной новинки, проблема с шильдами оказалась единственной. В остальном «Москвичи» собраны добротно, требовательного российского потребителя устраивает и качество пластика, и качество металла, и подгонка панелей, и работа бортовой электроники, не говоря уже об управляемости.

– В своё время наши машины рвали на ралли всех европейских и американских соперников, я по телевизору видел, – комментирует автовладелец Леонид Г. – Очевидно, эти времена возвращаются. Если за полгода такой «Москвич» сделали, что будет через год? Одно слово – гордость.

– Качество выдающееся, намного лучше, чем делают Тольятти и Ижевск. Но разве могло быть по-другому с машиной, которая носит столь гордое имя? – вторит ему пользователь Иван З.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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